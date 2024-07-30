Специалисты «Т Плюс» отремонтируют участок теплосети на ул. Некрасовской в Самаре

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Специалисты «Т Плюс» заменят участок тепловой сети по ул. Некрасовской, в районе пересечения с ул. Молодогвардейской. В этой связи с 6:00 пятницы, 2 августа, по 6:00 пятницы, 9 августа, будет ограничено автомобильное движение по ул. Некрасовской, между ул. Молодогвардейской и ул. Чапаевской.

На период работ с ГИБДД согласованы безопасные маршруты следования для автолюбителей. В частности, будет сохранено одностороннее автомобильное движение по ул. Молодогвардейской, от ул. Высоцкого до ул. Некрасовской. Замена теплосети на данном участке позволит повысить качество и надежность теплоснабжения жителей Самарского района.

Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям города за причиненные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам по подготовке областного центра к зиме!