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Специалисты «Т Плюс» завершили замену теплосети по ул. Гагарина, в районе пересечения с ул. Мяги. Благодаря ускоренному темпу перекладки возобновить автомобильное движение по одной из самых загруженных автомагистралей областной столицы удалось уже сегодня, 30 июля.

Напомним, что в рамках подготовки к отопительному сезону энергетики заменили порядка 250 метров теплосети в однотрубном исполнении по ул. Гагарина. Часть теплосети проходит под проезжей частью, в связи с чем с 15 июля 2024 года было ограничено автомобильное движение на улице Гагарина в районе дома № 22, в направлении к улице Академика Солдатова.

Полностью завершить монтажные работы и восстановить благоустройство на объекте планировалось до 06:00 2 августа. Однако участок удалось открыть раньше запланированного срока.

В целом этим летом «Т Плюс» выполнит плановую перекладку на 26 объектах в областной столице. В рамках подготовки к отопительному периоду 2024-2025 гг. энергетики планируют заменить свыше 29 км теплотрасс в Самаре. Это позволит повысить надежность и качество теплоснабжения горожан.

Фото: pxhere.com