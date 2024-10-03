Специалисты "РКС-Самара" завершают перекладку коллектора на ул. Литвинова

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Специалисты «РКС-Самара» завершают перекладку коллектора 700 мм по ул. Литвинова. Участок канализационной линии выработал свой ресурс, длительное воздействие газовой коррозии от стоков постепенно разрушило верхний свод железобетонной трубы, началось обрушение. К перекладке специалисты приступили в срочном порядке, так как под угрозой было водоотведение всей Зубчаниновки.

На данный момент из 96 метров переложено 90. Специалисты укладывают в котлован трубы из пластика, который не будет подвержен газовой коррозии. Закончить работы в полном объёме планируется до 20 октября. Технологическая особенность ремонта на сетях водоотведения в том, что линию нельзя выключить, все работы нужно проводить в стоках, которые поступают в сеть непрерывно.

На время работ движение по ул. Литвинова на участке от ул. Фонарной до ул. Мелекесской закрыто, объезд осуществляется по ул. Магистральной и ул. Опытной. Замена участка повысит надёжность системы водоотведения в Кировском районе. После окончания перекладки будет восстановлено благоустройство.