Специалисты «РКС-Самара» заменят участок Главного Безымянского коллектора 1972 года

133

В феврале 2022 года произошло обрушение свода Главного Безымянского коллектора в районе пересечения проспекта Юных Пионеров и Ташкентского переулка. Причиной стала газовая коррозия – главная беда и причина разрушений железобетонных канализационных труб. Свод коллектора диаметром 1500 мм, который ввели в эксплуатацию в 1972 году, был практически изъеден агрессивной средой, он не выдержал давления верхнего слоя почвы и просто местами обвалился.

Специалисты «РКС-Самара» провели диагностику с помощью специализированного оборудования и определили фронт работ. Было решено восстановить не только уже обрушившиеся участки, но и обновить прилегающие к ним. В течение нескольких недель будет заменено 126 метров коллектора. Вместо старой трубы, отработавшей 50 лет, уложат новую полиэтиленовую с внутренним диаметром 1240 мм и наружным диаметром 1390 мм.

В настоящее время закрыто движение транспорта по пр. Юных Пионеров от ул. Металлистов до Ташкентского пер. в сторону парка.