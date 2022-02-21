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Специалисты «РКС-Самара» заменят участок Главного Безымянского коллектора 1972 года

21 февраля 2022 11:47
133
Специалисты «РКС-Самара» заменят участок Главного Безымянского коллектора 1972 года

В феврале 2022 года произошло обрушение свода Главного Безымянского коллектора в районе пересечения проспекта Юных Пионеров и Ташкентского переулка.  Причиной стала газовая коррозия – главная беда и причина разрушений железобетонных канализационных труб. Свод коллектора диаметром 1500 мм, который ввели в эксплуатацию в 1972 году, был практически изъеден агрессивной средой, он не выдержал давления верхнего слоя почвы и просто местами обвалился. 

Специалисты «РКС-Самара» провели диагностику с помощью специализированного оборудования и определили фронт работ. Было решено восстановить не только уже обрушившиеся участки, но и обновить прилегающие к ним. В течение нескольких недель будет заменено 126 метров коллектора. Вместо старой трубы, отработавшей 50 лет, уложат новую полиэтиленовую с внутренним диаметром 1240 мм и наружным диаметром 1390 мм. 

В настоящее время закрыто движение транспорта по пр. Юных Пионеров от ул. Металлистов до Ташкентского пер. в сторону парка. 

Теги: РКС-Самара

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