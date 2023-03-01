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Специалисты «РКС-Самара» приступили к перекладке канализационной сети на улице Ерошевского

1 марта 2023 15:25
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Трубу отправили на пенсию. Завершить перекладку планируется через две недели.

Специалисты «РКС-Самара» приступили к замене уличной канализационной линии диаметром 300 мм на улице Ерошевского. Железобетонная труба в этом месте была уложена в 1962 году и за 60 лет полностью выработала свой ресурс.  

Перекладку проводят сотрудники цеха эксплуатации канализационных сетей предприятия. Часть работ будет проведена бестраншейным способом, что существенно сэкономит время и минимизирует неудобства для жителей. Важным этапом работ будет врезка трубы диаметром 300 мм в коллектор диаметром 500 мм, это позволит значительно снизить нагрузку на сеть.

Всего заменят участок длиной 35 метров и построят два новых колодца. На время работ автомобильный проезд по ул. Ерошевского в районе дома №3 будет закрыт. Завершить перекладку планируется через две недели.

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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