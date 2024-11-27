Специалисты "РКС-Самара" подготовили выпуск научно-технического журнала для развития отрасли

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«РКС-Самара» как гарантирующий поставщик не только обеспечивает миллионный город холодной водой и отводит стоки, но и с большим вниманием относится к истории отрасли и ее развитию с точки зрения науки. В этом году сотрудники блока качества и развития подготовили целый выпуск научно-технического и производственного журнала ВСТ («Водоснабжение и санитарная техника»), ноябрьский номер которого был посвящён 115-летию самарской канализации. Журнал является самым авторитетным изданием по обмену научным и практическим опытом предприятий отрасли.

Работа, которую проводят сотрудники «РКС-Самара», в значительной мере связана с новыми разработками в области очистки воды и стоков, применением нового автоматического оборудования. Многие процессы сотрудниками предприятия внедряются впервые в стране. Так, уникальная реконструкция, которая прошла на городских очистных канализационных сооружениях, открыла возможности для целого ряда научных исследований в области очистки сточных вод, результаты которых важны для коллег. Немаловажен и опыт по внедрению на объектах компании энергосберегающего оборудования, использование гидравлической модели, измерительных приборов. Познакомиться с журналом можно здесь (https://www.vstnews.ru/ru/archives-all/2024/2024-11).

Научная деятельность для ресурсного предприятия - важное направление. «РКС-Самара» уже несколько лет являются научно-образовательным центром при СамГТУ, успешно используют свой практический опыт на производстве для обучения новых кадров и изучения отрасли водоснабжения и водоотведения.