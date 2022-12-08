Специалисты «РКС-Самара» обновляют канализационную линию на Революционной

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Специалисты «РКС-Самара» ведут ремонтные работы на линии водоотведения диаметром 200 мм на ул. Революционной. На участке улицы между Гаражной и Дыбенко сотрудники цеха эксплуатации канализации строят два новых колодца. Прежние - из кирпича - выработали свой ресурс и начали разрушаться из-за газовой коррозии, которая является постоянным спутником сети водоотведения.

Новые колодцы будут построены из железобетона, этот материал более эффективен и долговечен в эксплуатации. Реконструкция повысит надёжность работы канализационной линии, которая обслуживает жилые дома и организации на Революционной и прилегающих улицах.

Работы ведутся на проезжей части, движение транспорта временно осуществляется по реверсивной схеме. Ремонт планируется завершить к концу следующей недели.

Фото: «РКС-Самара»