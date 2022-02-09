Специалисты «РКС-Самара» испытали на очистных канализационных сооружениях современный анализатор

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Технологи «РКС-Самара» провели на Городских очистных канализационных сооружениях испытание нового анализатора. С его помощью специалисты замерили уровень кислорода в сточной воде в аэротенках – специальных резервуарах, где происходит биологическая очистка стоков с помощью активного ила. В них необходимо поддерживать определённый уровень кислорода, иначе гидробионты (живые организмы, которые очищают стоки) не смогут нормально работать.

Прибор показал себя эффективным в использовании: благодаря специальному пятиметровому шнуру с датчиками он замерил уровень кислорода в аэротенках на разной глубине и в нескольких зонах, зафиксировал в памяти дату и время отбора.

И главное, что пробы не нужно нести на анализ в лабораторию и ждать результаты, их можно получить прямо на месте. Это экономит время и можно быстро исправить ситуацию, если среди наших гидробионтов в активном иле что-то пошло не так.