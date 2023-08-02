Специалисты по очистке сточных вод Самары и Казани обменялись опытом

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Федеральный проект «Оздоровление Волги» затрагивает жизнь 16 регионов, население которых проживает на берегу великой реки. Реконструкция очистных сооружений предусмотрена проектом во многих городах. Наиболее близкий нам мегаполис по количеству населения и уровню развития – Казань. От того, как идёт процесс очистки стоков в столице Татарстана, во многом зависит качество воды в Волге в районе Самары. Именно эту воду специалисты «РКС-Самара» очищают, готовят и подают жителям города. Поэтому обмен опытом с казанскими коллегами технологам ресурсного предприятия Самары был особенно интересен.

Сотрудники МУП «Водоканал» г. Казани посетили Городские очистные канализационные сооружения в Самаре, а сотрудники «РКС-Самара» посмотрели на тот же самый объект у коллег. Визиты были не из праздного любопытства, ведь и на ГОКС, и на очистных в Казани ведётся большая реконструкция по федеральным проектам, устанавливается сходное оборудование и внедряются современные технологии. Сами сооружения также во многом очень похожи.

Инженеры казанского водоканала познакомились с технологическим циклом очистки сточных вод на ГОКС. Особое внимание уделили работе механических решёток. «РКС-Самара» уже ввели их в эксплуатацию больше года назад, рассказали о своём опыте, особенностях работы комплекса доочистки в зимний период. В Казани же запуск мехрешёток только предстоит. Со своей стороны самарские специалисты изучили опыт коллег в совершенствовании системы обработки осадка, который остаётся после очистки стоков. Каждому предприятию есть что показать и есть чему поучиться у коллег.

Полученные знания технологи ресурсных компаний планируют использовать в работе, где каждый навык необходим для успешного запуска новых объектов после реконструкции. В планах самарского предприятия продолжать знакомиться с работой коллег волжских городов.