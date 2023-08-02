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Специалисты по очистке сточных вод Самары и Казани обменялись опытом

2 августа 2023 16:52
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Специалисты по очистке сточных вод Самары и Казани обменялись опытом

Федеральный проект «Оздоровление Волги» затрагивает жизнь 16 регионов, население которых проживает на берегу великой реки. Реконструкция очистных сооружений предусмотрена проектом во многих городах. Наиболее близкий нам мегаполис по количеству населения и уровню развития – Казань. От того, как идёт процесс очистки стоков в столице Татарстана, во многом зависит качество воды в Волге в районе Самары. Именно эту воду специалисты «РКС-Самара» очищают, готовят и подают жителям города.  Поэтому обмен опытом с казанскими коллегами технологам ресурсного предприятия Самары был особенно интересен.

 Сотрудники МУП «Водоканал» г. Казани посетили Городские очистные канализационные сооружения в Самаре, а сотрудники «РКС-Самара» посмотрели на тот же самый объект у коллег. Визиты были не из праздного любопытства, ведь и на ГОКС, и на очистных в Казани ведётся большая реконструкция по федеральным проектам, устанавливается сходное оборудование и внедряются современные технологии. Сами сооружения также во многом очень похожи.

Инженеры казанского водоканала познакомились с технологическим циклом очистки сточных вод на ГОКС. Особое внимание уделили работе механических решёток.  «РКС-Самара» уже ввели их в эксплуатацию больше года назад, рассказали о своём опыте, особенностях работы комплекса доочистки в зимний период. В Казани же запуск мехрешёток только предстоит. Со своей стороны самарские специалисты изучили опыт коллег в совершенствовании системы обработки осадка, который остаётся после очистки стоков. Каждому предприятию есть что показать и есть чему поучиться у коллег.

Полученные знания технологи ресурсных компаний планируют использовать  в работе, где каждый навык необходим для успешного запуска новых объектов после реконструкции. В планах самарского предприятия продолжать знакомиться с работой коллег волжских городов. 

Теги: РКС-Самара

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