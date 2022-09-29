Специалисты «Газпром газораспределение Самара» завершили подготовку к отопительному сезону

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«Газпром газораспределение Самара» завершил работы по подготовке распределительного газового хозяйства Самарской области к осенне-зимнему периоду.

Для бесперебойного газоснабжения потребителей в период нагрузок выполнено работы по диагностированию и устранению недочетов на газораспределительных сетях, находящихся в зоне ответственности предприятия. Проведено техническое диагностирование 88,4 км газопроводов и 12 пунктов редуцирования газа, приборное обследование 202,25 км газопроводов на герметичность и сплошность изоляции. При обследовании подводных переходов протяженностью 3,2 км замечаний не выявлено.

По результатам диагностики проведено техническое обслуживание 3 456 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов, отлажена работа 202 шкафных регуляторных пунктов и 62 газорегуляторных пунктов, окрашено 4,9 км газопроводов.

«К работе в период осенне-зимнего периода готовы. Но важно, чтобы и наши потребители относились к эксплуатации внутридомового газового оборудования надлежащим образом: не заклеивали вентиляционные каналы и проверяли тягу, соблюдали правила безопасного использования газа и тогда, какая бы ни была погода за окном, в домах жителей будет тепло и комфортно», – отметил первый заместитель - главный инженер ООО «Газпром газораспределение Самара» Михаил Ярыгин.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Самара»