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Сотрудники «Т Плюс» отмечены наградами главы Самары и администрации Ленинского района

3 июля 2023 17:49
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Нагрды получили 9 сотрудников Самарской ГРЭС и исполнительной дирекции филиала.

 

Сотрудники филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» отмечены наградами главы, Думы городского округа Самара и администрации Ленинского внутригородского района областной столицы. Торжественное мероприятие было приурочено к 90-летию со дня основания Ленинского района Самары. Участие в церемонии приняли Гглава администрации Ленинского внутригородского округа г.о. Самара Елена Бондаренко, руководители и сотрудники энергокомпании.

Почетные грамоты и благодарственные письма за профессиональные успехи, достижения, многолетний добросовестный труд и плодотворную работу на благо города получили 9 сотрудников Самарской ГРЭС и исполнительной дирекции филиала.

«Энергокомпания «Т Плюс» является флагманом городской, региональной экономики, обновляя и развивая инженерную инфраструктуру, обеспечивая комфорт для жителей Самары и области. Труд каждого сотрудника компании очень ценен, потому что он приносит тепло и счастье в каждый дом. Сегодня хочу выразить вам слова благодарности за высокий профессионализм и каждодневный нелёгкий труд, пожелать здоровья, поддержки родных и близких, мира, благополучия и новых профессиональных успехов!» - подчеркнула Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Елена Бондаренко.

На территории Ленинского внутригородского округа Самары работает старейшая электростанция в Поволжье – Самарская ГРЭС, Предприятие тепловых сетей, исполнительная дирекция Самарского филиала.

 

Фото:    пресс-служба филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс»

 

 

Теги: Т ПЛЮС

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