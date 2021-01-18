Сотрудники прокуратуры СО провели проверку и выявили ряд причин некачественной уборки снега в Самаре

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Сотрудники прокуратуры Самарской области провели проверку и выявили ряд причин некачественной уборки снега в Самаре в период сильных снегопадов, продолжавшихся с 9 по 15 января.

Среди них недостатки в работе коммунальных служб, такие как, проблемы с резервом топлива и персонала, обеспечение техникой.

После обильных снегопадов сотрудники прокуратуры и ГИБДД провели мониторинг наиболее загруженных улиц, таких как Ново-Садовая, Московское шоссе, Мичурина, проспект Ленина и другие. В результате были зафиксированы многочисленные нарушения. В прокуратуре было принято больше 300 мер реагирования на плохое качество уборки дорог. Среди них – наличие снежных валов ближе 10 метров от пешеходных переходов, снежные накопления и сужение проезжей части, наличие нерасчищенного снега толщиной больше 5 см. Выявленные недостатки могут повториться при следующем обильном выпадении осадков, передает samarskie-voditeli.ru.