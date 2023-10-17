Сотрудники ПАО «Т Плюс» высадили 20 пирамидальных тополей на Галактионовской в Самаре

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Сотрудники ПАО «Т Плюс» высадили 20 пирамидальных тополей на ул. Галактионовской в Самаре. Мероприятие прошло в рамках федеральной экологической акции «Деревья – городам Т Плюс» и при поддержке администрации Ленинского внутригородского района.

Выбор места высадки неслучаен: здесь проходит туристический маршрут для гостей города. Прежде здесь располагались только кустарниковые насаждения, а в будущем улицу украсят стройные тополя, не формирующие пух.

«Для нас важно не только обеспечить надежное теплоснабжение жителей региона, но и создать комфортную городскую среду. В этой связи мы ежегодно инициируем высадку саженцев деревьев в городах присутствия компании», - отметил заместитель директора по экономике и финансам Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Смородинов.

Напомним, что компания «Т Плюс» с 2017 года вносит значительный вклад в озеленение парков и восстановление лесов Самарской области. Только в прошлом году энергетики провели масштабные высадки деревьев в поселке Чкаловский Кировского района, Саду памяти рядом со стадионом «Солидарность Арена», а также на Самарской площади. В целом за 6 лет сотрудники «Т Плюс» высадили более 95 тысяч сеянцев сосны и березы на более 28 гектарах леса в Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.

Фото: freepik.com