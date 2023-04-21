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Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели субботник в Самаре

21 апреля 2023 16:59
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Энергетики очистили прилегающую территорию от мусора, собрали листву и упавшие ветки, убрали сухостой.

Сотрудники Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» провели уборку на улице Чернореченской, рядом с офисом тепловой инспекции. Энергетики очистили прилегающую территорию от мусора, собрали листву и упавшие ветки, убрали сухостой. В весенней акции приняли участие свыше 30 специалистов энергокомпании, которые собрали и вывезли 20 мешков мусора.

Весенняя уборка территорий вблизи энергообъектов и представительств компании стала доброй традицией. Так, в конце марта сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» и «Т Плюс» привели в порядок тротуар вдоль забора Самарской ГРЭС на Волжском проспекте. Было собрано и вывезено около 300 кг мусора. Кроме того, субботники проходят на территории самих электростанций в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

Волонтерские акции по уборке городских территорий Самарской области являются частью ESG-повестки компании, предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду. ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Бизнес, который работает в рамках ESG, стремится улучшить жизнь клиентов и своих сотрудников, а также заботится о развитии регионов присутствия (вносит вклад в экономику, природу и социальные проекты).

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Самара Т ПЛЮС

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