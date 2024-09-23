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Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» ответят на вопросы жителей Куйбышевского района

23 сентября 2024 18:33
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Специалисты энергокомпании смогут ответить на различные вопросы относительно взаимодействия с поставщиком тепла.

Завтра, 24 сентября, с 10:00 до 15:00 в здании общественной приемной Администрации Куйбышевского внутригородского района Самары пройдет прием клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Адрес проведения мероприятия: г.Самара, ул. Зелёная, 14 «А».

Специалисты энергокомпании смогут ответить на различные вопросы относительно взаимодействия с поставщиком тепла. В частности, для жителей Куйбышевского района областной столицы актуальна тема предоставления технических документов на индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения: часть клиентов этого района еще не успела предоставить энергетикам весь необходимый пакет документов.

Напомним, что большинство вопросов взаимодействия с энергокомпанией можно решить дистанционно, благодаря онлайн-сервисам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Так, жителям Куйбышевского района Самары, у которых прибор учета перестал отображаться в личном кабинете и других сервисах, необходимо предоставить в энергокомпанию документы на прибор учёта или его поверку, а также показания по счётчику для актуализации данных. Передать эту информацию в «ЭнергосбыТ Плюс» можно через Личный кабинет, форму «Обратная связь» на сайте https://samara.esplus.ru/feedback/ или напрямую в одном из офисов обслуживания клиентов.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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