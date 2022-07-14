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Сотрудник "РКС-Самара" во время работы на Волге спас человека из воды

14 июля 2022 13:21
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Сотрудник "РКС-Самара" во время работы на Волге спас человека из воды

По итогам работы в июне 2022 года в подразделениях «РКС-Самара» выдвинули пять кандидатур на звание сотрудника месяца. Ими стали:

1.  Гриднев Пётр Петрович, электромонтёр НФС-1.

2.  Журавлёва Ирина Анатольевна, электромонтёр по ремонту обмоток, изоляций электрооборудования 6 разряда СЭЦ.

3. Сперченков Евграф Владимирович, слесарь УМР ЦЭК.

4. Цыкалов Валерий Анатольевич, начальник участка Самарского и Ленинского районов ЦЭВС-1.

5. Шпынов Александр Михайлович, слесарь-ремонтник 6 разряда НФС-2.

Каждый из них старался в своей ежедневной работе, они сделали что-то лучше, больше и по-другому. Но именно поступок Александра Шпынова вызвал не просто одобрение, но и восхищение всех голосовавших. 

7 июня Александр Михайлович, слесарь-ремонтник 6 разряда НФС-2, являющийся по совместительству судоводителем катера, проводил отбор проб вместе с сотрудниками ГОКС в районе острова Коровий. На обратном пути он заметил в воде перевёрнутую байдарку и человека рядом с ней. Условия на реке были неблагоприятные: сильные волны и ветер. Александр Шпынов мгновенно оценил ситуацию и направил катер на помощь. Поднять потерпевшего на борт не удалось, так как он был пристёгнут к байдарке страховочным канатом, поэтому его отбуксировали к берегу вместе с байдаркой. 

Награждая победителя, главный управляющий директор отметил, что работа на воде связана с большими рисками, требует особой осторожности и колоссальных навыков: «Уверен, что действия Александра Михайловича помогли избежать трагедии. У вас не только большой опыт навигации по Волге, но и неравнодушное отношение к другим людям». 

Благодарственное письмо получила и супруга сотрудника месяца - Галина Шпынова. Она поблагодарила коллег своего мужа за высокую оценку. «Он всегда такой у меня, - призналась Галина Владимировна. - Прийти на помощь людям для него это само собой разумеющееся, и по-другому быть не может». 

В этот раз звание Лучшего сотрудника месяца вручено за реальный героический поступок, спасение жизни человека. 

Теги: РКС-Самара

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