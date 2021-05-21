Собственников МУП «Смышляевское» хотят привлечь к субсидиарной ответственности

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Задолженность за потребленную электроэнергию МУП «Смышляевское», отвечающего за водоснабжение поселка Смышляевка, составляет около 27 млн. рублей. Муниципальное предприятие, учредителем которого является администрация Смышляевки, было признано банкротом еще в прошлом году, однако пока не выполнило требований законодательства о передаче уполномоченной организации своих обязательств по водоснабжению поселка.

По информации, полученной ПАО «Самараэнерго», перед банкротством на предприятии мог происходить вывод активов, в частности транспорта и другого имущества. По итогам проведения финансового анализа конкурсным управляющим направлены заявления в арбитражный суд о признании незаконными этих действий администрации и привлечении директора и собственников МУП «Смышляевское» к субсидиарной ответственности. Информация о возможных злоупотреблениях руководства МУП доведена до правоохранительных органов.

Сходная ситуация в прошлом году наблюдалась с другим муниципальным предприятием – банкротом МУП «Райжилкомхоз Сызранского района», задолжавшего ресурсоснабжающим организациям 20 млн. рублей. В декабре прошлого года виновными за доведение предприятия до банкротства и незаконный вывод имущества были признаны руководители предприятия и районная администрация. Результат – привлечение их к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия-банкрота.