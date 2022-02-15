Самару продолжают расчищать от снега

187

Продолжение работ по комплексному зимнему содержанию улично-дорожной сети, а также придомовых и внутриквартальных территорий стало темой оперативного совещания, которое 15 февраля возглавил Первый вице-мэр Владимир Василенко.

В ночь на 15 февраля на очистку улиц города вышло 267 единиц спецтехники и 124 уборщика территории.

«Задачи остаются прежними – акцентировать внимание на расширении проезжих частей и вывозе снега. За прошедшие сутки подрядчикам удалось вывезти порядка шести тысяч тонн, а с начала сезона – свыше 280 тысяч. Кроме того, по поручению Главы Самары, координируются действия бригад по расчистке кровель и служб, занимающихся уборкой улично-дорожной сети», – пояснил руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Олег Ивахин.

Безопасность кровель также останется приоритетным направлением. Управляющие компании обязаны очищать их не только от снега, но и от наледи и сосулек. При этом состояние козырьков балконов и лоджий, выходящих на улицу, является ответственностью самих жителей – их необходимо очищать самостоятельно.

Фото: администрация Самары