Самарцы отдали 15 миллионов рублей долгов за воду по решению суда

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Часто должников к выполнению своих обязанностей подталкивают только самые радикальные меры. Например, решение судов. С января по апрель 2021 года по исполнительным листам с должников взыскано более 15 миллионов рублей, почти на миллион больше, чем в прошлом году. Причем большинство решений – это судебные приказы, которые выносятся без участия должников в заседании.

По сути, о вынесенном решении недобросовестные плательщики могут узнать только в момент списания средств с карт или при визите судебных приставов. В апреле-мае 2021 года «РКС-Самара» передали в суды для вынесения судебных приказов 3 660 дел должников на общую сумму 49 миллионов рублей. В мае будет передано еще 900 заявлений в суды и 690 исполнительных листов в банки и службу судебных приставов.

Чтобы вынесенное решение и списание денежных средств не стало неожиданностью, «РКС-Самара» в ближайшее время направит должникам СМС-уведомления. Но лучше следить за квитанциями, за строкой «задолженность прошлых периодов».