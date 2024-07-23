Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусора

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Сегодня в 14:00 состоится прямой эфир пресс-конференции: Плата за вывоз мусора: новые подходы к тарифообразованию

С 1 сентября в тарифах на вывоз твердых бытовых отходов произойдут изменения. Сейчас в городах губернии плата за эту услугу начисляется либо из расчета метража, либо исходя из количества проживающих в доме людей.

Куда нужно передать информацию о числе прописанных в доме? Какие квитанции будут получать владельцы «пустых» квартир? Смогут ли многодетные семьи получать компенсацию? На какие меры поддержки в вопросах ЖКХ могут рассчитывать жители региона? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи.

Спикеры:



Алена Гаршина, руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области,



Наталья Хохлова, руководитель управления социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг департамента организации социальной защиты населения министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

