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Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусора

23 июля 2024 13:50
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Самарцам сегодня расскажут о плате за вывоз мусо

Сегодня в 14:00 состоится прямой эфир пресс-конференции: Плата за вывоз мусора: новые подходы к тарифообразованию

С 1 сентября в тарифах на вывоз твердых бытовых отходов произойдут изменения. Сейчас в городах губернии плата за эту услугу начисляется либо из расчета метража, либо исходя из количества проживающих в доме людей.

Куда нужно передать информацию о числе прописанных в доме? Какие квитанции будут получать владельцы «пустых» квартир? Смогут ли многодетные семьи получать компенсацию? На какие меры поддержки в вопросах ЖКХ могут рассчитывать жители региона? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе встречи.

Спикеры: 
 
Алена Гаршина, руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области, 
 
Наталья Хохлова, руководитель управления социальных гарантий граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг департамента организации социальной защиты населения министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. 
 

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