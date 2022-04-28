Самарский регион принял участие во Всероссийском совещании по итогам прохождения отопительного сезона

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В среду, 27 апреля 2022 года, состоялось Всероссийское совещание «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2021-2022 годов», которое провел министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов. Совещание состоялось в режиме видеоконференцсвязи из студии ОДУ Средней Волги. Самарский регион представил первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области, руководитель регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Виктор Кудряшов.



В начале совещания Министр энергетики РФ поблагодарил руководителей и персонал энергокомпаний за работу по обеспечению надежного энергоснабжения и теплоснабжения в осенне-зимний период, грамотную и своевременную организацию ликвидации аварийных ситуаций на объектах электро- и теплоэнергетики.

На совещании были подведены итоги работы генерирующих компаний, объектов теплоснабжения, электросетевого хозяйства, диспетчерского управления, определены основные направления функционирования субъектов электроэнергетики в условиях санкционного давления.



Заместитель Министра энергетики РФ Евгений Грабчак в своем докладе отметил, что максимум нагрузок отопительного сезона пройдены в штатном режиме. Вместе с тем, аварийность в осенне-зимний период на объектах генерации возросла, что связано с повышением достоверности предоставления отчетности, а также с ухудшением их технического состояния и воздействием неблагоприятных погодных условий. При подготовке к отопительному сезону были выполнены все запланированные объемы ремонтов. Проведение ремонтной кампании в текущем году осложняется ограничением поставок импортируемых запчастей. Совместно с Минпромторгом и отраслевыми компаниями организована работа по обеспечению производства и поставки необходимых запасных частей, прорабатываются альтернативные каналы поставок. Готовятся дополнительные меры поддержки для компаний, впервые использующих отечественные аналоги запасных частей и функциональных узлов иностранного оборудования.



Самарская область прошла отопительный сезон 2021-2022 года без нареканий со стороны контролирующих органов. Крупных аварий в энергосистеме региона, на теплосетях зафиксировано не было.

«Зима для нас традиционно означает перестройку работы системы жилищно-коммунального хозяйства. К каждому отопительному сезону Самарская область традиционно готовится заранее. Особо хочу отметить, что за прошлое лето в нашем регионе - рекордные объемы перекладки тепловых сетей, большие объемы перекладок по другим видам сетей. Очевидно, этот фактор повлиял на прохождение осенне-зимнего периода 2021-2022 года без серьезных аварий», - считает первый вице-губернатор-председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Директор филиала Системного оператора Самарское РДУ Владимир Пастушков: «По итогам прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 года значительных аварийных ситуаций в энергосистеме Самарской области не зафиксировано. Штатные аварии устранялись в минимально возможные сроки, запланированные ремонты были выполнены в соответствии с графиками. Потребление мощности достигло порядка 3,5 тысяч МВт, это ниже предыдущего периода примерно на 2%».



На совещании также обсуждался вопрос консолидации сетей и сокращения бесхозяйных объектов. Со всеми региональными штабами страны проведены совещания, на которых определен порядок консолидации сетей, планы передачи бесхозяйных сетей. Целевая модель – одна системообразующая теплоснабжающая организация, отвечающая за надежное энергоснабжение региона, и не более двух-трех крупных ТСО, осуществляющих, в том числе, функции по консолидации лишенных статуса ТСО и бесхозяйных сетей по принципу сетевой связанности.

Фото: департамент информационной политики СО