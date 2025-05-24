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Самарский филиал «Т Плюс» поддержал акцию «День Волги»

24 мая 2025 11:02
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Самарский филиал «Т Плюс» поддержал акцию «День Волги»

Сотрудники компании «Т Плюс» поддержали Всероссийскую экологическую акцию «День Волги». Энергетики очистили от мусора часть самарской набережной – от Некрасовского до Ленинградского спуска.

Свой вклад в сохранение экосистемы реки внесли 40 волонтеров с Самарской ГРЭС, Предприятия тепловых сетей, Новокуйбышевских тепловых сетей и Исполнительного аппарата «Т Плюс». Энергетики освободили территорию пляжа от веток, камыша и прошлогоднего мусора.

«Уже третий год подряд мы поддерживаем эту важную для региона акцию. Непосредственно этот участок был выбран для уборки по просьбе МАУ «Самарская набережная». Каждому из наших волонтёров приятно стать частью большого проекта, направленного на бережное отношение к экологии», — отметила руководитель регионального центра стратегических коммуникаций «Т Плюс» в Самаре Ольга Смородинова.

Сотрудники энергокомпании реализуют целую серию экологических инициатив. В частности, волонтёры «Т Плюс» ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.

Теги: Т ПЛЮС

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