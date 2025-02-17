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Самарский филиал «Т Плюс» напоминает о правилах безопасности вблизи энергообъектов

17 февраля 2025 16:13
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В связи с похолоданием температура воды в трубопроводах достигает высоких значений и может представлять угрозу жизни и здоровью в случае возможных инцидентов.

Самарский филиал «Т Плюс» напоминает жителям о необходимости соблюдать осторожность при нахождении вблизи объектов теплосетевой инфраструктуры. В связи с похолоданием температура воды в трубопроводах достигает высоких значений и может представлять угрозу жизни и здоровью в случае возможных инцидентов.

В городах присутствия «Т Плюс» в Самарской области тепломагистрали и люки тепловых камер расположены вдоль домов и автомобильных дорог, есть точки пересечения пешеходных маршрутов с подземными коммуникациями. В связи с этим важно соблюдать простые правила безопасности в городе:

● Не наступайте на крышки люков!

● Не паркуйте автотранспорт в охранных зонах тепловых сетей!

● Не пытайтесь проехать или пройти места парения!

● Будьте особо внимательны близи ограждений мест производства ремонтных работ!

● Не допускайте детских игр рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами, теплопунктами и другими опасными объектами!

О любых дефектах на теплосетях горожане могут сообщить в тепловую справочную службу (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте tss.tplusgroup.ru.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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