Самарский филиал «Т Плюс» готовится к прохождению паводка 

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Самарский филиал «Т Плюс» создал специальную паводковую комиссию. Это необходимо для стабильного обеспечения жителей и организаций региона теплом и горячей водой.

Специалисты «Т Плюс» проверили гидротехнические сооружения: береговую насосную Безымянской отопительной котельной и переливную дамбу тепломагистрали №2 Сызранской ТЭЦ в пойме реки Кубра. Ведется мониторинг состояния водопропускных сооружений на электростанциях региона, а также проведена ревизия дренажных насосов и систем их автоматического запуска.

В период паводка будут круглосуточно дежурить ответственные лица. На всех предприятиях компании сформированы аварийно-восстановительные бригады. Они обеспечены автотранспортом, передвижными средствами для откачки воды, землеройной техникой и грузоподъемными механизмами.