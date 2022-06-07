Я нашел ошибку
Главные новости:
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат.
Россия приостанавливает соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов
11 и 12 июня.
В связи с проведением легкоатлетического фестиваля «Королева спорта» в Самаре ограничат движение транспорта
Будет задействовано свыше 200 единиц подвижного состава общественного транспорта.
Во время фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят 
"Судя по реакции в соцсетях, пока объемная разметка больше пугает водителей, чем впечатляет пешеходов".
В Москве появился первый 3D пешеходный переход
Без предоставления отдельного места (для сидения) по аналогии с городским транспортом.
ГД приняла проект о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет
От Клуба Эмпи Самара в этом турнире принимали участие братья Терентьевы Андрей и Миша, которые забрали все золотые медали в своих категориях.
4-5 июня в городе Ченнаи Индия проходили Игры доброй воли по каратэ версии WKC
В САТОБ состоялось торжественное мероприятие, на котором собралось более 1000 представителей социальной сферы.
Дмитрий Азаров поздравил соцработников с профессиональным праздником и вручил награды представителям социальной сферы
«Т Плюс» ежегодно реализует природоохранные мероприятия, направленные на снижение воздействия, оказываемого на атмосферный воздух, почву и бассейны рек региона.
Самарский филиал ПАО «Т Плюс» - лауреат конкурса «ЭкоЛидер-2021»
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.11
-0.86
EUR 64.87
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Моторостроители «ОДК-Кузнецов» провели День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» - лауреат конкурса «ЭкоЛидер-2021»

7 июня 2022 18:06
128
«Т Плюс» ежегодно реализует природоохранные мероприятия, направленные на снижение воздействия, оказываемого на атмосферный воздух, почву и бассейны рек региона.

ПАО «Т Плюс» стало лауреатом ежегодного экологического конкурса «ЭкоЛидер - 2021», который проводится Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Представленный энергетиками проект по полному переходу Тольяттинской ТЭЦ на газ получил высокую оценку жюри, которое оценивало вклад различных организаций в сохранение экологии региона.

Тольяттинская ТЭЦ работает с 1960 года и обеспечивает тепловой энергией крупные промышленные предприятия города, а также Центральный и часть Комсомольского района. Станция проектировалась с возможностью использования трех видов топлива: газа, угля и мазута. В 2019 году было принято решение о ее полном переходе на газ. Проект завершился в 2021 году.

«Т Плюс» ежегодно реализует природоохранные мероприятия, направленные на снижение воздействия, оказываемого на атмосферный воздух, почву и бассейны рек региона. В частности, с 2017 года энергетики занимаются высадкой деревьев в лесном массиве Комсомольского района Тольятти. За это время восстановлено 14 гектар леса, высажено более 65 тысяч сеянцев сосны, а саму инициативу поддержали 1500 энергетиков.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
7 июня 2022  11:38
В Самарской области из-за дождливой погоды сроки завершения сельскохозяйственных работ сдвинулись
305
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
6 июня 2022  13:46
Дмитрий Азаров поздравил жителей Тольятти с юбилеем города
463
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
456
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
972
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
786
Весь список