Самарский филиал ПАО «Т Плюс» - лауреат конкурса «ЭкоЛидер-2021»

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ПАО «Т Плюс» стало лауреатом ежегодного экологического конкурса «ЭкоЛидер - 2021», который проводится Министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Представленный энергетиками проект по полному переходу Тольяттинской ТЭЦ на газ получил высокую оценку жюри, которое оценивало вклад различных организаций в сохранение экологии региона.

Тольяттинская ТЭЦ работает с 1960 года и обеспечивает тепловой энергией крупные промышленные предприятия города, а также Центральный и часть Комсомольского района. Станция проектировалась с возможностью использования трех видов топлива: газа, угля и мазута. В 2019 году было принято решение о ее полном переходе на газ. Проект завершился в 2021 году.

«Т Плюс» ежегодно реализует природоохранные мероприятия, направленные на снижение воздействия, оказываемого на атмосферный воздух, почву и бассейны рек региона. В частности, с 2017 года энергетики занимаются высадкой деревьев в лесном массиве Комсомольского района Тольятти. За это время восстановлено 14 гектар леса, высажено более 65 тысяч сеянцев сосны, а саму инициативу поддержали 1500 энергетиков.