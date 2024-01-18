Самарские энергетики провели Урок безопасности тепла в одном из лицеев города

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Специалисты ПАО «Т Плюс» провели урок безопасности для учащихся 3 класса Самарского лицея информационных технологий. Основная цель мероприятия – рассказать школьникам о правилах безопасности вблизи энергетических объектов – тепловых сетей и мест проведения ремонтных работ на коммуникациях.

Главным героем урока стал сказочный персонаж, отвечающий за надежное теплоснабжение горожан, - Теплослав. Вместе с ним школьники собирали напольные пазлы, участвовали в эстафете и отвечали на вопросы веселой викторины. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта «Безопасность тепла».

«Благодаря урокам безопасности ребята узнают важные правила поведения в городской среде, которые помогут избежать травм: как следует поступать при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, сильного парения или выхода воды на поверхность», – отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

Все участники мероприятия получили полезные подарки – комиксы о приключениях Теплослава и красочные расписания.