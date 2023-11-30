Самарские энергетики отметили лучших клиентов среди юридических лиц

Самарские филиалы ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели награждение лауреатов бизнес-премии региона «Надежный партнер-2023». В общей сложности энергетики отметили 30 предприятий и организаций.
В этом году вручение премии прошло в третий раз. В числе награждаемых представители крупных предприятий, среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Основными критериями отбора стала платежная дисциплина клиентов-юридических лиц и выполнение ими обязательств перед крупнейшим поставщиком тепла Самарской области.
«Для нас данная премия – это возможность отметить предприятия и организации, которые могут служить образцом бизнеса, нацеленного на устойчивое развитие экономики региона. Уверен, что признание их заслуг придаст нашим клиентам дополнительный стимул ответственно подходить к потреблению ресурсов, поддерживать высокую платежную дисциплину и применять современные бизнес-инструменты», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.
Номинанты премии «Надежный партнер-2023»
Крупный бизнес
ПАО «Куйбышевазот»
ООО «Тольяттинский трансформатор»
ПАО «Ростелеком»
ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов»
ООО «Трансаммиак»
АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
АО «Самарский металлургический завод»
АО «Жигулевское пиво»
ООО «Виктор и Ко Мега Парк»
Сельскохозяйственное акционерное общество «Овощевод»
Средний бизнес
АО «Лада-Имидж»
ПАО «Гидроавтоматика»
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»
ООО «Лидер Тюнинг»
АО «Самаранефтегаз»
ЗАО «Завод ЖБИ-6»
АНО ДО «Планета детства «Лада»
Малый бизнес
ООО «Октябрьская Б»
ООО «Журавушка»
ООО «Раут»
ЗАО «Стан-Самара»
ПАО «Проектподшипник»
ООО «Санаторий «Свежесть»
ООО «Омега»
ООО «Поволжье+»
ООО «Отель Веста»
ООО «Рокет Пицца Новокуйбышевск»
ООО «Индустрия»
ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ»
ООО «ЗСК»
Номинация «Удобный сервис»
ООО «Квартплата 24»
ООО «Курьер-Сити»