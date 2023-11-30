Самарские энергетики отметили лучших клиентов среди юридических лиц

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Самарские филиалы ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» провели награждение лауреатов бизнес-премии региона «Надежный партнер-2023». В общей сложности энергетики отметили 30 предприятий и организаций.

В этом году вручение премии прошло в третий раз. В числе награждаемых представители крупных предприятий, среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. Основными критериями отбора стала платежная дисциплина клиентов-юридических лиц и выполнение ими обязательств перед крупнейшим поставщиком тепла Самарской области.

«Для нас данная премия – это возможность отметить предприятия и организации, которые могут служить образцом бизнеса, нацеленного на устойчивое развитие экономики региона. Уверен, что признание их заслуг придаст нашим клиентам дополнительный стимул ответственно подходить к потреблению ресурсов, поддерживать высокую платежную дисциплину и применять современные бизнес-инструменты», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Номинанты премии «Надежный партнер-2023»

Крупный бизнес

ПАО «Куйбышевазот»

ООО «Тольяттинский трансформатор»

ПАО «Ростелеком»

ООО «Новокуйбышевский завод катализаторов»

ООО «Трансаммиак»

АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»

АО «Самарский металлургический завод»

АО «Жигулевское пиво»

ООО «Виктор и Ко Мега Парк»

Сельскохозяйственное акционерное общество «Овощевод»

Средний бизнес

АО «Лада-Имидж»

ПАО «Гидроавтоматика»

ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

ООО «Лидер Тюнинг»

АО «Самаранефтегаз»

ЗАО «Завод ЖБИ-6»

АНО ДО «Планета детства «Лада»

Малый бизнес

ООО «Октябрьская Б»

ООО «Журавушка»

ООО «Раут»

ЗАО «Стан-Самара»

ПАО «Проектподшипник»

ООО «Санаторий «Свежесть»

ООО «Омега»

ООО «Поволжье+»

ООО «Отель Веста»

ООО «Рокет Пицца Новокуйбышевск»

ООО «Индустрия»

ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ»

ООО «ЗСК»

Номинация «Удобный сервис»

ООО «Квартплата 24»

ООО «Курьер-Сити»