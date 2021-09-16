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Самарская область отмечена как лучший регион в стране по реализации инвестпрограмм сетевиков

16 сентября 2021 20:22
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В регионе действовали 14 инвестиционных программ: 7 в сфере теплоснабжения, 7 в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Об этом стало известно на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, которую провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер отметил Самарскую область как лучший регион по реализации инвестпрограмм организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по итогам 2020 года. 

Процент исполнения программ рекордный для нашей области – 111%. При этом регионов, где этот показатель составил 100% и более – всего пять.

Напомним, в 2020 году на территории Самарской области действовали 14 инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, из них 7 в сфере теплоснабжения, 7 в сфере водоснабжения и водоотведения. 

Объем инвестиций в развитие коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по всем источникам финансирования на 2020 год составил более 3,5 млрд рублей. Мероприятия, запланированные в рамках тарифных источников, выполнены в полном объеме.  Это стало результатом последовательной системной работы команды регионального правительства под руководством Губернатора во взаимодействии с сетевыми компаниями.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил существенный вклад в достижение этого результата областной столицы. Так, на обновление теплосетевых коммуникаций коммунальной инфраструктуры областной столицы в 2020 году было направлено около 2 млрд рублей, а за прошлый и текущий годы размер ивестиций в целом составляет порядка 5 млрд рублей. Все это позволило вести модернизацию теплотрасс опережающими темпами и в беспрецедентных масштабах.

По итогам прошлого года в Самаре трубопроводы переложили на участках общей протяженностью свыше 20 км. В 2021 году протяженность обновленных трасс составит около 35 км, в том числе 30 км – в рамках «альткотельной».

 

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