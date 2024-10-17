Самарская область потратит 250 миллионов на нового мусорного оператора

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У Самарской области появилось еще одно расходное обязательство. Оно связано с субсидированием нового регионального оператора по вывозу отходов.

— Использовать предусмотренные на 2024 год ассигнования резервного фонда правительства в размере 249 миллионов 983 тысяч рублей для вклада в имущество акционерного общества «Экология», не увеличивающего его уставной капитал и не изменяющего номинальную стоимость его акций, — говорится в новом постановлении правительства.

Акционерное общество «Экология» раньше существовало в форме государственного унитарного предприятия Самарской области. Компанию организовали еще в 2001 году, она занимается сбором неопасных отходов. Согласно данным системы «Контур.Фокус», учредителем фирмы является Минимущество Самарской области, а директором — Константин Ряднов, который, к слову, стоял у истоков «ЭкоСтройРесурса» в 2016–2018 годах.

Революцию в сфере ЖКХ запланировал провести врио губернатора Вячеслав Федорищев. 6 августа он объявил, что действующему регоператору «ЭкоСтройРесурс» найдут замену, пишет 63.ру.