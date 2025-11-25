Самарская область не выполняет план губернатора по сокращению коммунальных УК

200

До конца 2025 года требовалось изменить это число с 300 до 50, а в 2026-м сократить максимум до 20, но пока лишились права управлять домами только 45 УК, 19 – в процессе.

Об этом на заседании правительства 24 ноября сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области (ГЖИ) Александр Боровков. Поводом стала ситуация с ООО «УК «ГРАС», на которую губернатору Вячеславу Федорищеву массово пожаловались в мессенджер «Макс».

Вячеслав Федорищев поинтересовался статистикой отзыва лицензий на управление жилфондом за этот год. Получив ответ, который, очевидно, не удовлетворил губернатора, потребовал ужесточить работу Государственной жилищной инспекции с управляющими компаниями и напомнил о необходимости создавать муниципальные УК.

Задачу существенно сократить число коммерческих компаний, управляющих жилым фондом, губернатор Вячеслав Федорищев озвучил на заседании правительства 17 февраля 2025 года. Глава региона поручил «обеспечить нормативно, регуляторикой, решениями правительства и городов, сутевую реформу, которая на конце даст возможность жителям получить более качественную услугу», заметив также: «Краеугольный камень здесь – это централизация ресурсов компаний, которые их (коммунальные услуги — прим. ред) осуществляют».

При этом члены кабмина и прокуратуры тогда разошлись в данных о количестве работающих на рынке компаний. По одним сведениям, их было порядка 300, по другим – 480, пишет Обоз-инфо.