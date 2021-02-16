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Самарец лишился автомобиля за долги за тепло

16 февраля 2021 11:09
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Самарец лишился автомобиля за долги за тепло

В рамках акции «Внимание, должник!» сотрудники Федеральной службы судебных приставов совместно с представителями Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» арестовали за долги за тепловую энергию автомобиль Lada Priora. Общая задолженность владельца автомобиля за отопление и горячую воду составляет более 23 тыс. рублей.

Энергетики и судебные приставы неоднократно напоминали клиенту о существующей задолженности и необходимости погасить ее. В частности, житель Промышленного района вошел в число неплательщиков, которым «ЭнергосбыТ Плюс» направил красную квитанцию с призывом урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов. Теперь у клиента есть 5 дней, в течение которых он может вернуть свой автомобиль. Для этого потребуется полностью оплатить накопленный долг за тепло и горячую воду. В противном случае автомобиль будет реализован с торгов в счет оплаты всех обязательств гражданина.

По состоянию на 15 февраля 2021 года, общая сумма долгов физических лиц Самары перед «ЭнергосбыТ Плюс» превысила 1,4 млрд рублей. Для взыскания этой суммы предпринимаются все предусмотренные законом меры: обращения в суд, арест денежных средств и имущества должников, ограничение регистрационных действий с имуществом. Кроме того, с 1 января 2021 года возобновилось начисление пеней на долги за отопление и горячую воду.

«Наложение ареста на имущество возможно даже при задолженности в 3 тысячи рублей. Рекомендуем не доводить ситуацию до крайности и своевременно оплачивать счета за тепло и другие коммунальные услуги», - отметил руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что узнать свою задолженность за тепло можно в Личном кабинете клиента или на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/

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