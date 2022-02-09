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Самаре непрерывно продолжается уборка снега с улично-дорожной сети, внутриквартальных и дворовых территорий.

Планом работ в ночь с 9 на 10 февраля предусмотрен вывоз снега на полигоны по следующим адресам:

- Самарская от Вилоновской до Ульяновской,

- Л. Толстого от Чапаевской до Бр.Коростелевых,

- Советской Армии от Ново-Садовой в сторону Московского шоссе,

- Чернореченская от Спортивной до Владимирской,

- Дыбенко от Запорожской до Советской Армии и от Запорожской до 22 Партсъезда и от ООТ «Космопорт» до Авроры,

- Стара-Загора от Советской Армии в сторону 22 Партсъезда и от Ново-Садовой в сторону 22 Партсъезда,

- кольцо Стара-Загора / 22 Партсъезда,

- дорога 2 квартала пос. Мехзавод.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

Фото: администрация Самары