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С улиц Самары на площадки временного складирования вывезено около 5 100 тонн снега

24 ноября 2023 16:59
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Работы на улично-дорожной сети организованы круглосуточно.

В Самаре продолжает действовать желтый уровень опасности: утром возобновилась метель, синоптики спрогнозировали также усиление ветра – порывы до 15-20 м/с и значительные перепады температур воздуха в течение суток. Такая погода обусловлена южным циклоном. Отметим, что с 20 ноября в региональной столице выпало 33,7 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя, то есть всего за 4 дня – 73,3% от месячной нормы ноября. Продолжая работать в сложных гидрометеорологических условиях, службы благоустройства и коммунальщики наращивают силы и средства для приведения территорий города в нормативное состояние. Графики всех предприятий и обслуживающих организаций скорректированы с учетом погоды.

До того, как влияние циклона ослабнет, профильным предприятиям и подрядчикам обозначен ряд первоочередных задач и актуальных работ.

Так, на улично-дорожной сети приоритет отдается расчистке (в том числе патрульной) проезжих частей, расширению тротуаров и других пешеходных зон, приведению в порядок перекрестков (радиусов поворотов), выходов на пешеходные переходы, въездов на внутриквартальные территории, а также подходов и подъездов к больницам, образовательным учреждениям и другим объектам социальной инфраструктуры.

Далее производятся погрузка и вывоз снега, прежде всего, с остановок общественного транспорта и перекрестков. В настоящее время прием накоплений ведут на трех муниципальных площадках для временного складирования.

Работы на улично-дорожной сети организованы круглосуточно. В частности, в ночь на 24 ноября план выхода техники и персонала был скорректирован, количество задействованных машин увеличили до 192-х. Расчисткой вручную занимались 92 человека. Отметим, что основной объем работ на УДС, как правило, выполняется в ночную смену, когда нет напряженного трафика. Всего за минувшие сутки город, включая УДС, скверы, бульвары, парки, набережную, а также внутриквартальные территории, расчищали и обрабатывали 3364 уборщика, 299 единиц снегоуборочной техники. Из парков предприятий и организаций на улицы выводится наибольшее количество дорожных комбинированных машин, тракторов МТЗ со щетками и отвалами, мультикаров и минипогрузчиков для расчистки труднодоступных мест.

Профильные службы используют не только собственные ресурсы, но и привлеченные: в основном сторонние организации предоставляют по договорам самосвалы для вывоза снежных накоплений, разногабаритные погрузчики, уборщиков.

Сегодня днем в уборке всех городских территорий участвуют 3 338 дорожных рабочих и дворников, 252 единицы техники.

По информации профильного городского департамента, проезжая часть дорог 2 и 3 категорий расчищена, произведена обработка. Снежные валы поджаты. Тротуары, лестницы и спуски также прочищены, внесены противогололедные материалы. На дорогах 4-й и 5-й категорий «открыт» основной ход.

С начала обильных снегопадов, чтобы обеспечить проезд и проход граждан, совокупно израсходоваои 1 868 тонн противогололедных материалов (песчано-соляной смеси, галита).

Ресурсы районных служб благоустройства, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, ТСН на этой неделе задействованы максимально.

Так, на территории Промышленного района Самары сегодня трудятся 540 дворников и 21 единица техники. В первую очередь, обеспечивается доступ к объектам соцсферы – школам, детским садам, медицинским учреждениям. Работы по расчистке и обработке дворовых и внутриквартальных проездов, тротуаров, лестничных спусков, входных групп подъездов и придомовых территорий, выходов из подъездов, а также неразграниченных территорий идут непрерывно.

Во дворах Кировского района сегодня наводят порядок 469 дворников и 6 специализированных машин. Глава Кировского внутригородского района Самары Игорь Рудаков в социальных сетях призывает горожан обращаться к нему лично с возникшими вопросами и замечаниями.

Напоминаем владельцам личного транспорта о необходимости освобождать кромки дорог, по возможности переставлять автомобили на уже расчищенные места, чтобы не создавать препятствий для работы дорожных служб. Кроме того, просьба воздержаться от парковки автомобилей в зоне контейнерных площадок, чтобы не препятствовать расчистке прилегающих к ним территорий и вывозу мусора.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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