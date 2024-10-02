С октября в Самаре началось поэтапное подключение жилищного фонда к источникам тепловой энергии

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Многоквартирные дома начали подключать к источникам тепловой энергии с 1 октября. Тема стала основной в повестке общегородского совещания, которое провел заместитель Главы г. о. Самара – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов.

При возникновении вопросов будут адресно разбираться в каждом. Профильные службы нацелены на оперативное принятие решений. Нужно заблаговременно и поэтапно подключать жилищный фонд: теплоноситель подается к тому или иному МКД, а далее управляющая организация во взаимодействии с жителями решает, запускать тепло в дом или еще какое-то непродолжительное время подождать.

Напомним, что жилищный фонд Самары насчитывает более 10 тысяч МКД, и все они были заблаговременно подготовлены к приему теплоносителя. Это подтверждается в соответствии с действующим жилищным законодательством, касающимся правил и норм технической эксплуатации жилфонда.

На каждый МКД оформляется паспорт готовности к эксплуатации в зимних условиях. Подписываются документы относительно всего общего имущества конкретного МКД (вентканалов, кровли, чердака, фасада, подвальных помещений, дымоходов, инженерных коммуникаций, в т. ч внутридомовой системы отопления, и т. п.).

Тем временем продолжаются и работы, связанные с подачей тепла в социальные учреждения. В Самаре 790 таких потребителей тепловой энергии, в целом более 1/3 подключено. В частности, по состоянию на вечер, 1 октября, тепло пришло в 149 детских садов (66,2%), 109 школ (48,2%), 10 опекунских учреждений (31,3%) и 25 медицинских (8,1%).

Кроме того, к вечеру 1 октября тепло подано в 185 МКД. Процесс подключения не останавливается.

В ближайшее время запланировано открыть работу «горячей линии». Обращения по вопросам подачи отопления можно будет направлять по телефонам профильного городского департамента, администраций внутригородских районов и ЕДДС г. о. Самара.