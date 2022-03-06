С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

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В ночь с 6 на 7 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Куйбышева от Л. Толстого до Красноармейской,

- Фрунзе от Красноармейской до Л. Толстого,

- Молодогвардейская от Вилоновской до Ярмарочной,

- периметр пл. Куйбышева,

- Волжский пр. от Полевой до Вилоновской,

- Антонова-Овсеенко от Карбышева до Советской Армии,

- кольцо Антонова-Овсеенко/Советской Армии,

- 9-я Просека от Солнечной до кольца,

- Ташкентская от Силина до Московского шоссе и от Тополей.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!