С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

В ночь с 6 на 7 марта запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Куйбышева от Л. Толстого до Красноармейской,
- Фрунзе от Красноармейской до Л. Толстого,
- Молодогвардейская от Вилоновской до Ярмарочной,
- периметр пл. Куйбышева,
- Волжский пр. от Полевой до Вилоновской,
- Антонова-Овсеенко от Карбышева до Советской Армии,
- кольцо Антонова-Овсеенко/Советской Армии,
- 9-я Просека от Солнечной до кольца,
- Ташкентская от Силина до Московского шоссе и от Тополей.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!