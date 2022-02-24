С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

В ночь с 24 на 25 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Красноармейская от Куйбышева до М. Горького,
- М. Горького от Красноармейской до Вилоновской,
- Красноармейская от Буянова до Садовой,
- Арцыбушевская от Чкалова до Ульяновской,
- Ленинская от Ярмарочной до Вилоновской,
- пр. Ленина от Челюскинцев до Осипенко,
- Гагарина от Тухачевского до Революционной,
- Врубеля от пр. К. Маркса до Московского шоссе, Комсомольская площадь,
- Ставропольская от Средне-Садовой до XXII Партсъезда,
- Ново-Вокзальная от Вольской до Ставропольской,
- Вольская от пр. Кирова в сторону Ю. Павлова,
- XXII Партсъезда от Физкультурной в сторону Заводского шоссе.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!