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С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

24 февраля 2022 17:48
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 24 на 25 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 

- Красноармейская от Куйбышева до М. Горького, 
- М. Горького от Красноармейской до Вилоновской,  
- Красноармейская от Буянова до Садовой, 
- Арцыбушевская от Чкалова до Ульяновской, 
- Ленинская от  Ярмарочной до Вилоновской, 
- пр. Ленина от Челюскинцев до Осипенко, 
- Гагарина от Тухачевского до Революционной, 
- Врубеля от пр. К. Маркса до Московского шоссе, Комсомольская площадь, 
- Ставропольская от Средне-Садовой до XXII Партсъезда, 
- Ново-Вокзальная от Вольской до Ставропольской, 
- Вольская от пр. Кирова в сторону Ю. Павлова, 
- XXII Партсъезда от Физкультурной в сторону Заводского шоссе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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