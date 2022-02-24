С каких улиц Самары ночью будут вывозить снег

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В ночь с 24 на 25 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Красноармейская от Куйбышева до М. Горького,

- М. Горького от Красноармейской до Вилоновской,

- Красноармейская от Буянова до Садовой,

- Арцыбушевская от Чкалова до Ульяновской,

- Ленинская от Ярмарочной до Вилоновской,

- пр. Ленина от Челюскинцев до Осипенко,

- Гагарина от Тухачевского до Революционной,

- Врубеля от пр. К. Маркса до Московского шоссе, Комсомольская площадь,

- Ставропольская от Средне-Садовой до XXII Партсъезда,

- Ново-Вокзальная от Вольской до Ставропольской,

- Вольская от пр. Кирова в сторону Ю. Павлова,

- XXII Партсъезда от Физкультурной в сторону Заводского шоссе.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!