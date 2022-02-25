С каких улиц Самары будут вывозить снег ночью

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В ночь с 25 на 26 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Арцыбушевская от Вилоновской до Красноармейской,

- Л. Толстого от Фрунзе до Самарской,

- Ленинская от Ульяновской до Л. Толстого и от Красноармейской до Полевой,

- Авроры,

- Потапова,

- пр. Ленина от Осипенко до Первомайской,

- Революционная (с посадочных площадок, пешеходных переходов),

- Спортивная от Красноармейской до Урицкого,

- Урицкого от Аксакова до Красноармейской,

- Промышленности от Гагарина до Авроры,

- пр. Кирова от Молодежной до Ново-Садовой,

- Демократическая от пр. Кирова до Димитрова,

- XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!