С каких улиц Самары будут вывозить снег ночью

В ночь с 25 на 26 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Арцыбушевская от Вилоновской до Красноармейской,
- Л. Толстого от Фрунзе до Самарской,
- Ленинская от Ульяновской до Л. Толстого и от Красноармейской до Полевой,
- Авроры,
- Потапова,
- пр. Ленина от Осипенко до Первомайской,
- Революционная (с посадочных площадок, пешеходных переходов),
- Спортивная от Красноармейской до Урицкого,
- Урицкого от Аксакова до Красноармейской,
- Промышленности от Гагарина до Авроры,
- пр. Кирова от Молодежной до Ново-Садовой,
- Демократическая от пр. Кирова до Димитрова,
- XXII Партсъезда от Ново-Садовой до Солнечной.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!