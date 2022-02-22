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С каких улиц Самары будут вывозить снег сегодня ночью

22 февраля 2022 17:48
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В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 22 на 23 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках: 

- Максима Горького  от Вилоновской до Льва Толстого и от Льва Толстого до Вилоновской, 
- Красноармейская от Куйбышева до Максима Горького,
- Галактионвская от Красноармейской до Льва Толстого,
- Красноармейская от Садовой до Буянова, 
- Ленинская от Чкалова до Красноармейской, 
- проспект Ленина от Первомайской до Осипенко, 
- Врубеля от Гаражной до Московского шоссе, 
- Больничная от Владимирской до Первомайской, 
- Красноармейская от Буянова до ТЦ «Гудок», 
- Ставропольская от А. Матросова до XXII Партсъезда, 
- Георгия Димитрова от проспекта Кирова по Демократической в сторону Тополей, 
- XXII Партсъезда от Вольской в сторону Заводского шоссе,
- Гайдара от Красноглинского шоссе до С. Лазо, 
- Аэродромная от Авроры до Промышленности.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

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