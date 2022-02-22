С каких улиц Самары будут вывозить снег сегодня ночью

В ночь с 22 на 23 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:
- Максима Горького от Вилоновской до Льва Толстого и от Льва Толстого до Вилоновской,
- Красноармейская от Куйбышева до Максима Горького,
- Галактионвская от Красноармейской до Льва Толстого,
- Красноармейская от Садовой до Буянова,
- Ленинская от Чкалова до Красноармейской,
- проспект Ленина от Первомайской до Осипенко,
- Врубеля от Гаражной до Московского шоссе,
- Больничная от Владимирской до Первомайской,
- Красноармейская от Буянова до ТЦ «Гудок»,
- Ставропольская от А. Матросова до XXII Партсъезда,
- Георгия Димитрова от проспекта Кирова по Демократической в сторону Тополей,
- XXII Партсъезда от Вольской в сторону Заводского шоссе,
- Гайдара от Красноглинского шоссе до С. Лазо,
- Аэродромная от Авроры до Промышленности.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!