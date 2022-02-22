С каких улиц Самары будут вывозить снег сегодня ночью

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В ночь с 22 на 23 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- Максима Горького от Вилоновской до Льва Толстого и от Льва Толстого до Вилоновской,

- Красноармейская от Куйбышева до Максима Горького,

- Галактионвская от Красноармейской до Льва Толстого,

- Красноармейская от Садовой до Буянова,

- Ленинская от Чкалова до Красноармейской,

- проспект Ленина от Первомайской до Осипенко,

- Врубеля от Гаражной до Московского шоссе,

- Больничная от Владимирской до Первомайской,

- Красноармейская от Буянова до ТЦ «Гудок»,

- Ставропольская от А. Матросова до XXII Партсъезда,

- Георгия Димитрова от проспекта Кирова по Демократической в сторону Тополей,

- XXII Партсъезда от Вольской в сторону Заводского шоссе,

- Гайдара от Красноглинского шоссе до С. Лазо,

- Аэродромная от Авроры до Промышленности.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!