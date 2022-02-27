С каких улиц Самары будут вывозить снег ночью

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В ночь с 27 на 28 февраля запланирован вывоз снежных накоплений на полигоны, в том числе на следующих участках:

- ул. Галактионовская от ул. Ярмарочной до ул. Вилоновской,

- ул. Л. Толстого от ул. Самарской до ул. Куйбышева,

- ул. Арцыбушевская от ул. Маяковского до ул. Полевой,

- ул. Ленинская от ул. Рабочей до ул. Л. Толстого,

- пр. Ленина от ул. Полевой до ул. Ново-Садовой,

- Северо-Восточная магистраль от ул. Ново-Садовой до ул. Осипенко,

- ул. Арцыбушевская от пер. Тургенева до пер. Гончарова,

- ул. Промышленности от ул. Советской Армии,

- ул. Ставропольская от ул. Ново-Вокзальной до пр. Кирова.

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!