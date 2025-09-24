75

С 25 сентября в Самаре стартует отопительный сезон, в первую очередь подача тепла будет осуществляться в детские социальные учреждения — детские сады, школы, учреждения допобразования, медицинские организации.

Ресурсоснабжающие организации будут производить подключение по заявкам руководителей этих учреждений. Об этом на оперативном совещании в администрации города доложил первый заместитель главы города Михаил Малыхин.



По данным департамента образования администрации города Самара, текущие ремонтные работы – замена стояков, лежаков и радиаторов, установка новых узлов учета отопления – проведены во всех учреждениях, где по результатам проводимых гидравлических испытаний были обнаружены дефекты. К отопительному сезону подготовлено 100% муниципальных объектов социальной сферы, том числе 205 зданий школ, 222 здания детских садов, 88 объектов спорта и культуры.



«Все основные работы по подготовке детских садов и школ – промывка, опрессовка и гидравлические испытания – завершены на 100%. Технически все учреждения города к подаче тепла готовы. В случае, если руководитель примет решение о подключении к теплу, заявку необходимо направить в обслуживающую учреждение ресурсоснабжающую компанию», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.



После того, как тепло подадут в объекты социальной сферы, ресурсоснабжающие организации приступят к подключению отопления в многоквартирных домах и на коммерческих предприятиях. Напомним, проверить готовность своего многоквартирного дома к отопительному сезону жители Самары могут на сайте «ГИС ЖКХ» https://dom.gosuslugi.ru/ или обратившись в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Фото: администрация Самары