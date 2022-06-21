С 22 июня по 5 июля проведут гидравлические испытания тепловых сетей от Самарской ТЭЦ и Безымянской отопительной котельной

174

В областном центре в период с 22 июня по 5 июля ресурсоснабжающая организация проведет гидравлические испытания тепловых сетей 2-й магистрали Самарской ТЭЦ и части верхней зоны Безымянской отопительной котельной.

Таким образом, горячее водоснабжение приостановлено для потребителей в границах улиц: пр. Кирова – ул. Физкультурная – ул. Металлистов – ул. XXII Партсъезда - ул. Свободы - ул. Победы - ул. Металлистов - ул. Металлургов - ул. Каховская - ул. Нагорная - ул. Черемшанская – ул. Юных Пионеров.

Гидравлические испытания являются одним самых эффективных способов проверки состояния коммуникаций. В ходе опрессовки тепловые сети будут проверяться повышенным давлением теплоносителя. В этой связи энергетики призывают жителей соблюдать меры предосторожности: не находиться рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также рядом с тепловыми камерами. Кроме того, не оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с обслуживающими организациями после устранения выявленных повреждений, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: pxhere