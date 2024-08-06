С 1 сентября в Самарской области инициируют смену регоператора по обращению с ТКО

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Такими планами поделился глава региона Вячеслав Федорищев во время рабочего визита в Нефтегорский район, пишет Сова.

Глава муниципалитета Александр Баландин заявил, что нынешний регоператор не справляется со своей работой. Местные власти и жители совместно решают проблему и самостоятельно приводят улицы в порядок.

- До 1 сентября инициируем процедуру смены регионального мусорного оператора. Решение принял исходя из 120 тысяч обращений по поводу его деятельности. Обжалованию не подлежит, - подчеркнул Вячеслав Федорищев.