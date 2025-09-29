С 1 октября в Самаре начнут подключать к отоплению многоквартирные дома

155

В Самаре ресурсоснабжающие организации подключают отопление в учреждениях социальной сферы. Первыми заявки начали подавать руководители детских садов – на сегодняшний день тепло подано в 132 дошкольных объекта.

«В первую очередь подключаем садики, школы, больницы и другие соцобъекты. Теплоноситель подается в штатном режиме, все котельные запущены. Слесаря работают на всех соцобъектах, где руководители подали заявку на запуск тепла, настраивают температурный режим в каждом помещении. Комфортная температура уже установилась в 102 школах и 132 детских садах, работа продолжается, – сказал глава города Самара Иван Носков. – С 1 октября ресурсоснабжающие и управляющие компании начинают запускать и настраивать температурный режим в многоквартирных домах. Внимательно отнеситесь к теплу в своей квартире, по подаче тепла на каждый дом необходимо взаимодействовать с организацией, которая его обслуживает. Без тепла никто не останется!»

Также отопление уже подключено в 43 объектах культуры, спорта и дополнительного образования. Напомним, в течение лета к отопительному сезону было подготовлено 100% муниципальных объектов социальной сферы. Там, где по результатам гидравлических испытаний были обнаружены дефекты, проведена замена стояков, лежаков и радиаторов, установка новых узлов учета отопления.

Организации, обслуживающие многоквартирные дома Самары, начнут подключать свои дома к отоплению с 1 октября. Уточнить дату подачи теплоносителя на многоквартирный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте администрации города Самара: https://samadm.ru/city_life/otopitelnyy-sezon-2025-2026/. Проверить готовность своего многоквартирного дома к отопительному сезону жители Самары могут на сайте «ГИС ЖКХ» https://dom.gosuslugi.ru/ или обратившись в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Фото: администрация Самары