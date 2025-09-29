Я нашел ошибку
Главные новости:
Юные артисты поддержали воинов тем, чем может поддержать артист – словом и музыкой, которая способна проникнуть в самое сердце и разбудить эмоции.
Студенты-волонтеры провели концерт для участников СВО в госпитале поселка Рощинский
Благодаря нацпроекту жители села Заволжье будут получать помощь в современных условиях.
В селе Заволжье возводится новый ФАП
Заседание было посвящено вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ
Мероприятие на ведущих концертных площадках региона собрало тысячи поклонников творчества великого композитора.
В губернии с большим успехом прошел VI Международный фестиваль искусств «Шостакович. Над временем»
Продукция предприятия, созданного самарскими патриотами, демонстрирует высокий потенциал отечественного ОПК.
Участник «Школы героев» представил самарские FPV-дроны «Буревестник» на выставке ИННОПРОМ в Минске
Событие стало ярким празднованием Международного Дня туризма и новой визитной карточкой региона.
Более 25 000 человек посетили гастрофестиваль «Самара со вкусом»
Всего члены жюри отсмотрели постановки 12 театральных коллективов из девяти городов Приволжского федерального округа.
10 наград получили театры Самары на фестивале «Волга театральная»
Более 350 объектов социальной сферы уже подключено к отоплению.
С 1 октября в Самаре начнут подключать к отоплению многоквартирные дома
С 1 октября в Самаре начнут подключать к отоплению многоквартирные дома

29 сентября 2025 18:51
155
Более 350 объектов социальной сферы уже подключено к отоплению.

В Самаре ресурсоснабжающие организации подключают отопление в учреждениях социальной сферы. Первыми заявки начали подавать руководители детских садов – на сегодняшний день тепло подано в 132 дошкольных объекта. 

«В первую очередь подключаем садики, школы, больницы и другие соцобъекты. Теплоноситель подается в штатном режиме, все котельные запущены. Слесаря работают на всех соцобъектах, где руководители подали заявку на запуск тепла, настраивают температурный режим в каждом помещении. Комфортная температура уже установилась в 102 школах и 132 детских садах, работа продолжается, – сказал глава города Самара Иван Носков. – С 1 октября ресурсоснабжающие и управляющие компании начинают запускать и настраивать температурный режим в многоквартирных домах. Внимательно отнеситесь к теплу в своей квартире, по подаче тепла на каждый дом необходимо взаимодействовать с организацией, которая его обслуживает. Без тепла никто не останется!»

Также отопление уже подключено в 43 объектах культуры, спорта и дополнительного образования. Напомним, в течение лета к отопительному сезону было подготовлено 100% муниципальных объектов социальной сферы. Там, где по результатам гидравлических испытаний были обнаружены дефекты, проведена замена стояков, лежаков и радиаторов, установка новых узлов учета отопления.

Организации, обслуживающие многоквартирные дома Самары, начнут подключать свои дома к отоплению с 1 октября. Уточнить дату подачи теплоносителя на многоквартирный дом можно на сайте своей управляющей компании или ТСЖ либо по их телефонам, размещенным на сайте администрации города Самара: https://samadm.ru/city_life/otopitelnyy-sezon-2025-2026/. Проверить готовность своего многоквартирного дома к отопительному сезону жители Самары могут на сайте «ГИС ЖКХ» https://dom.gosuslugi.ru/ или обратившись в свою управляющую компанию или ТСЖ.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

