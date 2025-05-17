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С 1 июля в Самарской области вырастут тарифы ЖКХ — не больше чем на 17,2%

Жители Самарской области спросили у областного правительства в соцсетях, почему с июля снова подорожают коммунальные услуги.

Как пояснила 13 мая глава комитета по тарифам Алёна Гаршина, рост цен — это обязательная ежегодная мера. Тарифы пересматривают с учетом прогноза на следующий год, и это происходит по всей стране, не только в Самарской области.

Правительство РФ установило, что с 1 июля 2025 года базовый рост тарифов в регионе составит 13,2%, а максимальное отклонение от этой цифры — ещё плюс 4%. То есть, в сумме коммуналка может подорожать максимум на 17,2%, пишет Самара Город | Новости Самары.