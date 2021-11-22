С 1 декабря в Комсомольском районе Тольятти офис «ЭнергосбыТ Плюс» начнет прием физических лиц

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С 1 декабря 2021 года офис обслуживания по адресу г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 начнет прием клиентов – физических лиц. Теперь жителям в Комсомольском районе города станет гораздо удобнее решать вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии, урегулированием образовавшейся задолженности за теплоресурсы.

Таким образом, офисы обслуживания физических лиц «ЭнергосбыТ Плюс» будут работать в Центральном (ул. Мира, 76) и Комсомольском (ул. Матросова, д. 40) районах города. Представители юридических лиц смогут решить свои вопросы в клиентском центре по ул. Дзержинского, д.18 «А».

«Мы постоянно развиваем офисную сеть, улучшаем сервисное обслуживание, становимся ближе к своим клиентам. И напоминаем, что в период непростой эпидемиологической ситуации все возникающие вопросы лучше всего решать дистанционно. Наши онлайн каналы доступны круглосуточно», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию о сети офисов и графике их работы, а также о доступных онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте компании.