Ряд домов в Самаре не умеют пользоваться централизованной канализацией

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«РКС-Самара» постоянно напоминают и разъясняют правила пользования канализацией. Однако до сих пор засоры остаются главной проблемой системы водоотведения. Более 4 000 раз бригады цеха эксплуатации канализации выезжали для прочистки колодцев и уличных труб в текущем году.

90% засоров – вина тех, кто смывает обычный бытовой мусор в унитазы и раковины. Тех, кто думает: «У меня смылось, и ладно». А ведь всё, что не растворяется – маски, влажные салфетки, женские средства гигиены, пищевые продукты – всё это скапливается внутри труб и в колодцах, образует непроходимые заторы, провоцирует выход стоков на поверхность.

Топ самарских домов, где большинство жителей не умеют пользоваться централизованной канализацией, куда бригады «РКС-Самара» выезжали для прочистки уличных труб более 10 раз за последние месяцы:

- ул. Дачная, 41, 43, 41/1

- ул. Краснодонская, 112

- ул. Революционная, 135

- ул. М.Тореза, 105 А

- ул. Аэродромная, 127

Жители этих домов нарушают правила. Последствия – постоянные изливы сточных вод на поверхность. Жить в таких домах неприятно. Мало кто захочет купить квартиру в таком доме, и продать её станет труднее. Чтобы стоимость недвижимости не снижалась, необходимо выполнять правила пользования канализацией. «РКС-Самара» продолжат публиковать списки домов-нарушителей.