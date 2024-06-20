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В текущем году свои дипломные проекты защищают 20 бакалавров и 8 магистров кафедры «Тепловые электрические станции».
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Руководители «Т Плюс» оценили дипломные проекты выпускников СамГТУ

20 июня 2024 16:53
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В текущем году свои дипломные проекты защищают 20 бакалавров и 8 магистров кафедры «Тепловые электрические станции».

Представители руководства Самарского филиала «Т Плюс» приняли участие в защите дипломных проектов выпускников-энергетиков Самарского Государственного технического университета (СамГТУ). В состав экзаменационной комиссии вошли главный инженер филиала Андрей Филиппов и технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

В текущем году свои дипломные проекты защищают 20 бакалавров и 8 магистров кафедры «Тепловые электрические станции». В первый день защит студенты представили проекты по реконструкции и модернизации региональных энергообъектов (например, Самарской ГРЭС и Самарской ТЭЦ), а также повышению эффективности работы типовых станций с помощью газотурбинных технологий.

«Защита дипломных проектов – хорошая возможность оценить общий уровень подготовки выпускников профильного факультета. Мы, со своей стороны, всегда заинтересованы в привлечении талантливых ребят, предоставляя им возможность к полученным теоретическим знаниям добавить практический опыт работы на действующем энергообъекте», - отметил главный инженер Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

Напомним, что энергетики совместно с СамГТУ реализуют целый ряд профориентационных проектов («Школа молодого энергетика», «Энергия будущего», «Тест-драйв» и другие), а в феврале 2024 года самарский Политех вошел в Ассоциацию опорных вузов «Т Плюс», которая призвана повысить привлекательность профессии теплоэнергетика и обеспечить стратегически важную отрасль квалифицированными кадрами.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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