Руководитель Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» ответил на вопросы горожан в прямом эфире из Центра управления регионом

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Директор Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев по приглашению Центра управления регионом принял участие в прямом эфире и ответил на самые частые вопросы горожан, связанные с теплоснабжением.

Основная тема эфира – квитанции с корректировкой за тепло по итогам 2024 года. Их получили жители региона, которые оплачивают отопление равными долями в течение всего календарного года, а также их дома оборудованы общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. Руководитель энергокомпании напомнил, что корректировка осуществляется исходя из объёма потребления тепла за предшествующий год и фактического начисления размера платы за отопление в 2024 году.

«В этом году для большинства клиентов корректировка отрицательная. Поэтому сумма к оплате будет снижена. В домах с положительной корректировкой жильцам в первую очередь следует обратить внимание на действия своей управляющей компании. Дополнительное начисление может быть следствием неисправного прибора учёта или отсутствием регулировки внутридомовой сети, которая приводит к излишнему потреблению тепловой энергии и, соответственно, дополнительным тратам», – отметил Владимир Сураев.

Также жителей региона интересовали актуальные онлайн-сервисы компании, безкомиссионные каналы оплаты услуг и алгоритм действий для повышения энергоэффективности дома.

Во время прямого эфира жители Куйбышевского района пожаловались на отключение 7 апреля отопления и горячего водоснабжения. Владимир Сураев заявил, что энергетики уже обратились в надзорные органы по факту самовольных действий управляющих компаний. Дело в том, что с 8 по 9 апреля 2025 года в Куйбышевском районе проходили температурные испытания теплосетей. Несмотря на выданные рекомендации, управляющие компании проигнорировали правила проведения мероприятия и самовольно отключили жилой фонд от централизованной системы теплоснабжения. Возможно, таким образом руководство данных организаций скрывает ненадлежащее техническое состояние внутридомовых систем теплопотребления.

Полностью посмотреть запись прямого эфира можно по ссылке: https://vkvideo.ru/video-201814802_456241322.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс»