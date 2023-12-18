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Россиян предупредили о возможном появлении новой графы в платежах за ЖКУ

18 декабря 2023 11:47
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Россиян предупредили о возможном появлении новой графы в платежах за ЖКУ

Россиян могут обязать установить в квартире газоанализаторы для сигнализации об утечках, из-за этого может появиться новая графа в платежах за жилищно-коммунальные услуги, предупредила заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова. Это позволит снизить число аварий с газом, пишет Лента.

Россиян могут обязать установить в квартире газоанализаторы для сигнализации об утечках, из-за этого может появиться новая графа в платежах за жилищно-коммунальные услуги, предупредила заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова в интервью агентству «Прайм».

Она отметила, что подобную инициативу планируют внести в Госдуму. Это позволит снизить число аварий при использовании бытового газа.

Сазанова указала, что за последние полтора года из-за взрывов бытового газа пострадали 148 человек, каждый третий инцидент произошел из-за несоблюдения технологии обслуживания оборудования, каждый пятый — из-за ошибок подключения и низкого качества материалов. Остальные случились из-за небрежности жильцов.

Экономист рассказала, что стоимость газоанализатора вместе с установкой составляет 3−3,5 тысячи рублей. Монтаж предлагается осуществлять за счет взносов за капитальный ремонт.

Сазанова считает, что это снизит финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит в краткие сроки оборудовать датчиками все многоквартирные дома в России. Эксперт предложила обязать россиян установить приборы за свой счет с последующей компенсацией взносов за капремонт, например, путем перерасчета.

С инициативой об установке датчиков депутаты вышли в сентябре 2022 года. Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили способ избежать утечек газа и разработали законопроект, согласно которому следует установить газоанализаторы во всех квартирах в газифицированных домах. В тарифы ЖКУ для россиян внесут стоимость и установку таких приборов и их обслуживание, а также поверку, сообщали «Известия».

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