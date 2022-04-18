«Российские коммунальные системы» проведут очередную прямую линию для клиентов

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«Российские коммунальные системы» 21 апреля в 11:00 по московскому времени (в 12:00 по Самаре) проведут очередную прямую линию для клиентов.

Федеральный оператор водоснабжения «Российские коммунальные системы» 21 апреля в 11:00 по московскому времени (12:00 по Самаре) проведет очередную прямую линию для клиентов. Коммерческий директор РКС Светлана Логинова в течение полутора часов в режиме реального времени будет отвечать на поступающие вопросы и консультировать абонентов по телефону.

Задать вопрос или оставить предложение можно, позвонив в указанное время на бесплатный федеральный номер 8-800-250-82-34 или отправив заранее на электронный адрес hotline@roscomsys.ru, а также через WhatsApp или Telegram на номер +7-985-570-19-79. Кроме того, вопрос можно передать операционистам в клиентских офисах «РКС-Самара» и «РКС-Тольятти».

Обращения принимаются от клиентов из Самары, Тольятти, Перми, Петрозаводска, Пензы, Благовещенска, Тамбова, Нижневартовска, Лангепаса, Березников, Димитровграда.

«Горячая линия о холодной воде» продолжает пользоваться популярностью у абонентов, ведь это удобный способ задать интересующий вопрос и получить квалифицированную консультацию о начислениях, квитанциях, личных кабинетах, тарифах и способах оплаты.

«Открытый диалог с абонентами становится для нас традицией. В ближайшую, четвертую по счету, прямую линию я жду привычной активности от абонентов, - говорит Светлана Логинова. – Практика показывает, что нам удается выстроить интересный и полезный диалог: клиенты решают проблемные вопросы, а компания получает обратную связь и идеи для развития клиентского сервиса».

Ответы на вопросы, поступившие на «Горячую линию», публикуются на сайте РКС в разделе «Клиентский сервис» www.roscomsys.ru/about/service и на сайтах региональных компаний группы РКС.